Российские замороженные активы стали предметом спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи лидеров ЕС на этой неделе.

Дуда и Шольц

Об этом пишет Financial Times.

В среду вечером лидеры собрались в здании генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Президент Польши при обсуждении поддержки Украины призвал ЕС конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро и направить их на помощь Киеву. Эту инициативу поддерживают США и Великобритания, в то время как Германия, Франция и Италия выступают против.

Канцлер Германии Олаф Шольц, обращаясь к президенту Польши Анджею Дуде, резко заявил: "Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" Об этом сообщили три разных источника. Польша действительно не перешла на евро, продолжая пользоваться национальной валютой – злотым.

После вторжения в Украину, Запад заморозил российские активы на сумму около $300 млрд, преимущественно ценные бумаги и валютные депозиты, большинство из которых размещены в странах ЕС.

Напомним, по открытой информации, на балансе Euroclear сейчас – 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы для дальнейшего обращения с этими заблокированными ресурсами, а также с начисленными на них процентами, объем которых за прошедшие два года составил 5 млрд евро.

Также портал "Комментарии" писал, что Венгрия продолжает переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок газа через украинскую территорию. Это происходит даже несмотря на то, что большая часть импорта российского газа уже осуществляется через трубопровод "Турецкий поток".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не хочет отказываться от маршрута через Украину. Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Проходящий через Украину трубопровод является одним из последних больших маршрутов для российского газа в Европу. Однако этот путь может быть закрыт в конце года, поскольку Киев не намерен продолжать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию. Орбан отметил, что Венгрия предлагает определенный "трюк", чтобы сохранить поставки газа через Украину.



