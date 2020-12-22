Швеция запретила въезд из Великобритании Дании

После того как в средствах массовой информации появилась информация, что в Великобритании люди заражаются новым штаммов коронавируса, который, по словам медиков, намного опаснее прежней инфекции, правительство Швеции решила закрыть границы для жителей туманного Альбиона и Дании.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает Reuters, запрет вступил в действие с понедельника. Также Швеция запретила полеты на 48 часов к ним из Великобритании.

"Чтобы свести к минимуму риск распространения здесь, правительство сегодня приняло решение о запрете въезда", — сказал глава МВД Швеции Микаэль Дамберг.

При этом запрет на въезд не действует для граждан Швеции. Все шведы, которые будут возвращаться в страну из Британии, обязаны пройти самоизоляцию в течение одной недели. Данный шаг по закрытию границ Швеция делает первый раз, до этого страна никогда не закрывала свои границы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавирусной инфекции. На Рождественские праздники жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том, сто согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19. "В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — пишет ЕК.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались.

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