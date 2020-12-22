Швеция запретила въезд из Великобритании Дании

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Ольга Чародий
После того как в средствах массовой информации появилась информация, что в
Великобритании люди заражаются новым штаммов
коронавируса, который, по словам медиков, намного опаснее прежней инфекции,
правительство Швеции решила закрыть границы
для жителей туманного Альбиона и Дании.
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщает Reuters, запрет
вступил в действие с понедельника. Также Швеция
запретила полеты на 48 часов к ним из Великобритании.
При этом запрет на въезд не действует для граждан Швеции. Все шведы, которые будут возвращаться в страну из Британии, обязаны пройти самоизоляцию в течение одной недели. Данный шаг по закрытию границ Швеция делает первый раз, до этого страна никогда не закрывала свои границы.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил,
что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавирусной инфекции.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались.
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