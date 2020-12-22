kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

22876.58

ETH/USD

612.50

LTC/USD

106.26

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Швеция запретила въезд из Великобритании Дании
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция запретила въезд из Великобритании Дании

Шведское правительство закрыло границы своей страны для лиц, прибывающих из Великобритании и Дании в связи с распространением нового штамма коронавируса

сегодня, 01:29
Автор:

Ольга Чародий

После того как в средствах массовой информации появилась информация, что в Великобритании люди заражаются новым штаммов коронавируса, который, по словам медиков, намного опаснее прежней инфекции, правительство Швеции решила закрыть  границы для  жителей  туманного Альбиона и Дании.

Швеция запретила въезд из Великобритании Дании

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает Reuters, запрет  вступил в  действие с понедельника. Также Швеция запретила полеты на 48 часов к ним из Великобритании.

"Чтобы свести к минимуму риск распространения здесь, правительство сегодня приняло решение о запрете въезда", — сказал  глава МВД Швеции Микаэль Дамберг.

При этом запрет на въезд не действует для граждан Швеции. Все шведы, которые будут возвращаться в страну из Британии, обязаны пройти самоизоляцию в течение одной недели. Данный  шаг по  закрытию  границ Швеция делает первый раз, до  этого страна никогда  не закрывала свои  границы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавирусной инфекции. На Рождественские праздники жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том, сто согласно прогнозам, для окончания пандемии нужно, чтобы у 70% населения был иммунитет к COVID-19. "В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем", — пишет ЕК.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN28V25J
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ