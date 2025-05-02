Сигнал Трампа и Путина: Польша и Франция готовятся подписать важное оборонное соглашение

Франция и Польша готовятся подписать масштабное двустороннее соглашение, включающее аспекты оборонного сотрудничества и экономического партнерства. Это еще один шаг в укреплении европейской безопасности на фоне растущей российской угрозы и уменьшения доверия к стабильности американских гарантий, сообщает Financial Times.

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Подписание документа запланировано на 9 мая, сразу после 80-летия завершения Второй мировой войны. В подписанты входят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Несмотря на многолетнюю разработку, это соглашение приобрело особое значение после недавних заявлений Дональда Трампа, в которых тот намекнул на возможное сворачивание традиционных гарантий безопасности со стороны США и выразил симпатии к России.

По мнению эксперта по безопасности Александра Олеха, Польша сигнализирует Вашингтону о готовности ориентироваться также на других ядерных союзников, включая Францию. Это подчеркивает стремление Варшавы снизить одностороннюю зависимость от США в сфере обороны.

Польский лидер не исключает возможность укрытия под французским "ядерным зонтиком" или даже создания собственного арсенала сдерживания против агрессивной политики Москвы.

Франция давно заявляет, что ее ядерная доктрина имеет "европейское измерение", хотя конкретные пределы этого подхода остаются неопределенными из соображений стратегической неопределенности, которые являются основой концепции ядерного сдерживания.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может последовать примеру США и заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об продолжающихся на эту тему обсуждениях.