Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод РФ: пригрозил Киеву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "очередной атаке" на нефтепровод, обеспечивающий поставки росісиской нефти в его страну. Кроме того, венгерский политик пригрозил поставками электроэнергии и раскритиковал Украину за попытку втянуть Венгрию в войну.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

18 августа в Facebook Петер Сийярто заявил, что транспортировка нефти в Венгрию была прекращена. По его словам, Украина якобы ударила по объекту, обеспечивающему работу трубопровода, из-за чего поставки нефти временно остановились.

"Украина снова атаковала нефтепровод к Венгрии, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну прекращена. Очередная атака против нашей энергетической безопасности возмутительна и неприемлема!", — написал Сийярто.

Венгерский министр сообщил, что российские специалисты пытаются возобновить работу трансформаторной станции, необходимой для эксплуатации трубопровода. Однако сроки возобновления поставок нефти пока не определены.

Также Сийярто подверг резкой критике Киев и Брюссель, обвинив их в попытках втянуть Венгрию в войну с Россией.

"Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и усиливающиеся нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это", – возмутился Сийярто.

Он подчеркнул, что война России против Украины "не является войной Венгрии" и пообещал, что страна будет оставаться в стороне, пока у власти правительство премьер-министра Виктора Орбана. В своем сообщении Сийярто также пригрозил Киеву из-за зависимости Украины от венгерской электроэнергии.

"Наконец-то напоминание для украинских принимающих решения: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", — добавил Сийярто.

Хотя министр не уточнил название трубопровода, вероятно, речь идет о "Дружбе". Это один из самых старых маршрутов поставок российской нефти в Европу. Венгрия получает более 50% нефти сорта Urals именно по этой системе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на прошлой неделе Сийярто уже обвинял Украину в ударе по распределительной станции нефтепровода в Брянской области России.