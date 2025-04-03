Сийярто жестко набросился на Брюссель из-за новых пошлин Трампа: "У них было два с половиной месяца"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Брюссель виновен в том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые высокие тарифы на страны ЕС. Об этом Сийярто сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр подчеркнул, что европейцы снова должны расплачиваться за некомпетентность брюссельских чиновников, не сумевших достичь соглашения с США.

"После заявлений президента Трампа по поводу новых тарифов стало понятно: Еврокомиссия должна была вести переговоры! У них было два с половиной месяца для этого", — отметил Сийярто.

Он считает, что причина ситуации в том, что в Брюсселе не вели переговоры с американцами, а вместо этого сделали экономический вопрос идеологическим.

"Все это происходит за ежемесячную зарплату, которая измеряется тысячами евро", — добавил министр.

Как известно, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала новые тарифы, объявленные Трампом, "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что ЕС готов ответить.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что в торговых войнах не бывает победителей, и в конце концов придется платить обычным потребителям.

Заявления США о новых тарифах касались почти всех стран мира, за исключением нескольких, среди которых Россия. В Белом доме объяснили, что Россия осталась без внимания из-за того, что американские санкции уже значительно ограничивают любую важную торговлю с ней.

Портал "Комментарии" писал, что глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для Украины. По его словам, ввести 10% тарифов против Украины – это "экономический цинизм высшего качества".