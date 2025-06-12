Скандал не утихает: Венгрия пожаловалась на Украину в НАТО из-за шпионажа

Разведслужбы НАТО получили от Венгрии официальный отчет по шпионского инцидента с Украиной. Будапешт обвинил Киев в нарушении дипломатического протокола — вместо "тихой депортации" подозреваемых в шпионаже Украина публично объявила об арестах.

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Как утверждает источник VSquare, после этого венгерское правительство приняло политическое решение – выслать украинских дипломатов и задержать гражданских граждан без дипломатического статуса.

Венгерская сторона также рекомендовала НАТО обращаться по всем вопросам, касающимся операции по военной разведке KNBSZ. Источники подчеркивают, что реакция Венгрии имела политическую, а не основу безопасности.

Президент Зеленский в ответ заявил, что Венгрия неоднократно пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины. По его словам, Киев располагает видео и фото встреч венгерских спецслужб и готов их обнародовать.

Ранее СБУ сообщила о задержании двух агентов военной разведки Венгрии, действовавших в Закарпатье. По версии следствия, они изучали противовоздушную оборону области и настроения населения по поводу возможного вторжения Венгрии.

МИД Венгрии в ответ заявил, что официальных сообщений из Киева не получал, и обвинил Украину в распространении антивенгерской риторики.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за использования своего лица во внутриполитической агитации в Венгрии. Он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан прибегает к политическим манипуляциям, эксплуатируя тему войны в Украине и персонально его изображение в предвыборных кампаниях, что недопустимо с этической точки зрения.