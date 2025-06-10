Скандал с билбордами с изображением Зеленского: в Венгрии резко ответили на претензии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение использованием своего лица во внутриполитической агитации в Венгрии. Он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан прибегает к политическим манипуляциям, эксплуатируя тему войны в Украине и персонально его изображение в предвыборных кампаниях, что недопустимо с этической точки зрения.

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Это заявление Зеленского в интервью СМИ подвергли резкой критике в правительстве Венгрии. Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что украинский президент "открыто вмешивается во внутренние дела Венгрии" и фактически агитирует за оппозиционную партию "Тиса", выступающую конкурентом политической силы Орбана.

По словам Ковача, Зеленский якобы пытается влиять на венгерское общество в преддверии важного референдума по вопросу европейской перспективы Украины. Он обвинил президента в "чтении лекций венграм" и попытке давления на избирателей.

Ковач также обвинил Зеленского в том, что тот пытается угодить европейским лидерам, одновременно настаивая на дальнейшем финансировании войны со стороны ЕС. По его словам, украинский президент игнорирует суверенную позицию Венгрии, в частности, в вопросах национальной безопасности.

"Виктор Орбан, как демократически избранный премьер-министр, действует исключительно в интересах венгерского народа. И членство Украины в Европейском Союзе — не среди этих приоритетов", — подчеркнул спикер.

Кроме того, сам Орбан прокомментировал текущую ситуацию на фронте, заявив, что у России нет ресурсов для глобального расширения войны, поскольку "не способна одержать победу даже над Украиной".

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерские спецслужбы искали информацию об украинских воинских частях в приграничной зоне, а также пытались узнать, где Украина развернула системы ЗРК С-300.