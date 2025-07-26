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Скандал вокруг НАБУ и САП уже имеет негативные последствия: откуда ЕС вычеркнул Украину

Евросоюз принял решение не запускать переговорные кластеры с Украиной синхронно с Молдовой

26 июля 2025, 13:00
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Кравцев Сергей

Голосование за закон, ограничивающее независимость НАБУ и САП, уже имеет катастрофические последствия. В сентябре переговорные кластеры по членству в ЕС откроются только для Молдовы. Украина – вычеркнута из этого процесса. Если раньше нас с Молдовой рассматривали в едином евроинтеграционном пакете, то теперь отдельно. И ключевую роль в этом сыграло не только давление Венгрии. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Скандал вокруг НАБУ и САП уже имеет негативные последствия: откуда ЕС вычеркнул Украину

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Политик рассказывает, что после голосования украинской власти против независимости антикоррупционных органов ряд стран ЕС, ранее выступавших против разделения евроинтеграционных треков, отказались налагать вето на разделение кейсов. Именно это окончательно открыло путь к решению Евросоюза не запускать переговорные кластеры из Украины синхронно с Молдовой.

"Таким образом, решение власти защитить друзей-коррупционеров и себя – привело к приостановке нашего евроинтеграционного развития. На этом и играет Москва. Уже сегодня готовятся переговоры с Путиным. Ему удобнее иметь дело с авторитарным Зеленским, чем с президентом демократического государства", – отметил Николай Княжицкий.

Он проводит параллель с тем, что уже произошло в Грузии: там Евросоюз приостановил проекты, международная помощь исчезла, а влияние России и Китая только растет. Это сценарий, который готовится и для Украины. Но украинцы снова показали, что даже в войне мы способны бороться за демократию. Именно вышедшие на улицы молодые люди, а также позиция международных партнеров – остановили окончательное сворачивание антикоррупционной системы.

"Сейчас ключевое – не допустить, чтобы демократическое государство превратилось в имитацию власти в интересах узкого круга. Потому что поражение Украины может наступить не только на фронте, но и в парламентском зале, если мы потеряем свободу, достоинство и ценности, за которые мы боремся", – подчеркнул Николай Княжицкий.

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