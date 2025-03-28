Сколько нужно зарабатывать в европейских странах для обеспеченной жизни без государственной поддержки

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Клименко Елена
Жизнь в Европе может иметь разный уровень расходов в зависимости от страны. Некоторые страны имеют доступное жилье и низкие цены на продукты, в то время как у других даже основные затраты могут быть значительно выше. Расскажем, в каких странах Европы можно жить с минимальным бюджетом, в которых необходимо иметь значительный доход для поддержания комфортного уровня жизни.
Фото: из открытых источников
Румыния
Румыния – одна из самых дешевых стран Европы, где цены привлекают иммигрантов. Даже в столице Бухаресте можно найти доступное жилье, а расходы на еду и транспорт остаются умеренными. Основные расходы включают:
· Аренда жилья ≈ 450 евро
· Питание ≈ 200 евро
· Коммунальные услуги ≈ 150 евро
· Транспорт ≈ 30 евро
· Образование ≈ 200 евро
· Дополнительные расходы ≈ 400 евро
В Румынии комфортная жизнь возможна за 1400 евро в месяц.
Польша
Польша – популярное место для трудовых мигрантов благодаря стабильной экономике и относительно низким затратам. Есть много супермаркетов и сетевых магазинов, что позволяет экономить на продуктах. Основные расходы:
· Аренда жилья ≈ 500 евро
· Питание ≈ 190 евро
· Коммунальные услуги ≈ 120 евро
· Транспорт ≈ 30 евро
· Образование ≈ 200 евро
· Дополнительные расходы ≈ 500 евро
Для комфортной жизни в Польше без соцвыплат нужно зарабатывать от 1500 евро в месяц.
Испания
Испания славится своим средиземноморским климатом, что делает ее привлекательным местом жительства. Расходы в крупных городах, как Барселона и Мадрид, значительно выше. Средние расходы:
· Аренда жилья ≈ 800 евро
· Питание ≈ 250 евро
· Коммунальные услуги ≈ 140 евро
· Транспорт ≈ 45 евро
· Образование ≈ 800 евро
· Дополнительные расходы ≈ 1000 евро
Для комфортной жизни в Испании нужно иметь минимум 3000 евро в месяц.
Италия
Италия привлекает внимание своим культурным наследием и возможностями трудоустройства в обслуживании и строительстве. Стоимость жизни в северных городах, таких как Милан и Венеция, значительно выше, чем на юге. Бюджет в месяц:
· Аренда жилья ≈ 1000 евро
· Питание ≈ 300 евро
· Коммунальные услуги ≈ 150 евро
· Транспорт ≈ 45 евро
· Образование ≈ 800 евро
· Дополнительные расходы ≈ 1000 евро
Для комфортабельной жизни в Италии необходимо зарабатывать от 3200 евро.
Германия
Германия известна высоким качеством жизни, но и расходы на проживание здесь тоже значительны. В больших городах, таких как Берлин и Мюнхен, аренда может быть значительно дороже, чем в городах поменьше. Основные расходы:
· Аренда жилья ≈ 1000 евро
· Питание ≈ 300 евро
· Коммунальные услуги ≈ 200 евро
· Транспорт ≈ 85 евро
· Образование ≈ 800 евро
· Дополнительные расходы ≈ 1000 евро
Для комфортной жизни в Германии без социальных выплат нужно зарабатывать от 3300 евро.
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