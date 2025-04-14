Оппозиционная венгерская партия "Тиса" инициировала общенациональное голосование в рамках программы "Голос нации", в котором приняло участие более 1,1 миллиона граждан. Об этом сообщает Karpathir.

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Лидер партии Петер Мадяр объявил результаты, отметив, что большинство участников поддержали вынесенные на рассмотрение вопросы. В частности, 58% венгров высказались за вступление Украины в Европейский Союз.

Кроме этого, подавляющее большинство – 99% – высказались за сохранение членства Венгрии в ЕС и НАТО. Петер Мадяр пообещал, что данные результаты станут основой политического курса его партии в случае победы на выборах в 2026 году.

Напомним, что в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении провести почтовый опрос об отношении граждан к евроинтеграции Украины.

Следует отметить, что с 2010 года правительство Орбана уже организовывало более десяти таких "национальных консультаций", вопросы в которых часто формулируются с учетом политической позиции действующей власти. Хотя юридической силы у них нет, их активно используют для легитимизации решений правительства.

Как известно, на сегодняшний день Венгрия блокирует начало переговоров Украины о вступлении в ЕС. Из-за пророссийской риторики и действий Будапешта Украина считает Венгрию враждебным государством. В украинском обществе ее все чаще ставят в один ряд со странами, поддерживающими Кремль, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

"Комментарии" уже писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой перспективы вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, это решение якобы может иметь катастрофические последствия для Венгрии и ее.