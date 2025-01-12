Словацкие депутаты начали визит в Москву: что будут обсуждать

12 января в Россию отправилась парламентская делегация из Словакии для рабочего визита. Одной из основных тем переговоров станет вопрос поставки газа, сообщает агентство TASR.

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Делегацию возглавили заместители председателя парламента Словакии Андрей Данко (от партии SNS) и Тибор Гашпар (от партии Smer-SD). В состав делегации вошли также депутаты Мариан Кэри, Ян Мазгут, Рихард Глюк (все от Smer-SD), а также Адам Лучанский (SNS).

Важным моментом стало то, что из-за запрета Польши на пролет над своей территорией рейс делегации был изменен, и теперь он пролетит через Чехию и Германию.

"Я не понимаю позицию Польши, но я воспринимаю ее как данность", – отметил Данко.

Ожидается, что делегация встретится с представителями Госдумы России и обсудит ряд важных вопросов. Гашпар отметил, что одной из ключевых тем будет установление возможности поставки газа в Словакию со стороны "Газпрома", несмотря на прекращение транзита через Украину. Кроме того, он выразил намерение поднять вопрос, касающийся войны в Украине.

Данко перед отлетом заявил, что хочет привезти из России информацию о жизни страны.

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы и американцы ведут там бизнес", — добавил он.

Парламентская делегация вернется в Словакию 15 января.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Путин пообещал обеспечить альтернативные пути поставок газа для Словакии через "Газпром". Однако как именно это будет реализовано, пока не уточняется.



Напомним, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу по истечении срока действия контракта и страна решила не продлевать его.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина опровергла информацию Словакии по поводу отказа от участия в трехсторонних переговорах с Европейским Союзом и словацкой стороной о транзите российского газа. Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцев прокомментировал это для издания Politico.