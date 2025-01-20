Словацкие психиатры настаивают на отставке Фицо: обвиняют в политике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил открытое письмо от более ста психологов и психиатров, призывающих его уйти в отставку из-за его поведения. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Среди подписавших письмо — двое известных деятелей, Йозеф Хашта и Антон Еретик, а также эксперты со всей Словакии. Они считают, что политическая деятельность Фицо отличается авторитарными методами, манипуляциями, ложью, клеветой и агрессивными действиями в отношении оппонентов и выступающих против его политики.

В письме также упоминаются неприязненные высказывания Фицо в адрес президента Владимира Зеленского и Украины, что противоречит принципам Европейского Союза и НАТО, членом которых является Словакия. Кроме того, эксперты выражают негативную оценку его тесным связям с Россией.

Словацкая палата психологов также опубликовала подобное письмо, в котором говорится, что неопределенность во внешней политике, нестабильность в действиях правительства, непрофессиональные заявления политиков, а также нападения на лиц, имеющих другое мнение, создают психологический дискомфорт среди граждан. Кроме того, растущая экономическая нагрузка и трудности с доступом к медицинским услугам также ухудшают общее состояние общества.

Психологи призвали Фицо взять на себя ответственность за свои публичные действия и прекратить подстрекать к напряжению в обществе.

В ответ на эти обращения сам премьер-министр заявил, что авторы писем являются его давними оппонентами, злоупотребляющими своей профессией в политических целях и не признающими результатов выборов.

Как уже писал портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает идею сокращения финансовой помощи Украине от Европейского Союза. По его словам, это решение объясняется тем, что он не слуга украинского народа.