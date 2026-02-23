logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Словакия больше не дружественная: о чем Фицо жестко предупредил Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Словакия больше не дружественная: о чем Фицо жестко предупредил Зеленского

Украина больше не получит аварийную помощь: Фицо сделал радикальное заявление

23 февраля 2026, 19:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Словакии заявили о прекращении помощи Украине — речь идет об аварийных поставках электроэнергии. Новое решение действует с 23 февраля.

Словакия больше не дружественная: о чем Фицо жестко предупредил Зеленского

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сегодня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит, пишет издание “Экономическая правда”.

Фицо объяснил, что это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств.

"Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции по членству Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", — заявил также Фицо.

Скандал разгорелся из-за поставок нефти в Словакию из-за ветки нефтепровода "Дружба". Правительство страны требует возобновить поставки после российского удара по Бродам 27 января 2026 года.

К тому же Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил поток газа в Словакию, "нанеся ущерб в размере 500 млн евро в год".

Издание сообщает, что только за январь 2026 года таких аварийных поставок требовалось для стабилизации украинской энергетической сети вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, вызвало истерику в Офисе президента. Политик рассказал о реакции Зеленского на интервью бывшего главкома Залужного о причине провала наступления в 2023 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://epravda.com.ua/biznes/fico-zaboroniv-zdiysnyuvati-avariyni-postachannya-elektroenergiji-v-ukrajinu-818316?_gl=1*qffemg*_gcl_au*NDQ1OTc5NjIyLjE3NzE4NjYwODU.*_ga*NjA5MzYxNTAxLjE3NDg3MDkyNzM.*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NzE4NjYwNzkkbzY4JGcxJHQxNzcxODY2MDg1JGo
Теги:

Новости

Все новости