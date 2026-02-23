Словакия больше не дружественная: о чем Фицо жестко предупредил Зеленского

В Словакии заявили о прекращении помощи Украине — речь идет об аварийных поставках электроэнергии. Новое решение действует с 23 февраля.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сегодня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит, пишет издание “Экономическая правда”.

Фицо объяснил, что это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств.

"Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции по членству Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", — заявил также Фицо.

Скандал разгорелся из-за поставок нефти в Словакию из-за ветки нефтепровода "Дружба". Правительство страны требует возобновить поставки после российского удара по Бродам 27 января 2026 года.

К тому же Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил поток газа в Словакию, "нанеся ущерб в размере 500 млн евро в год".

Издание сообщает, что только за январь 2026 года таких аварийных поставок требовалось для стабилизации украинской энергетической сети вдвое больше, чем за весь 2025 год.

