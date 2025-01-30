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Словакия готовится депортировать украинца, причастного к "угрозе госпереворота"

Депортация является наиболее строгим наказанием для задержанного, поскольку ему угрожает мобилизация.

сегодня, 17:00
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Клименко Елена

В Словакии задержан украинец, которому выдвинули подозрение в причастности к "угрозе государственному перевороту". Мужчине грозит депортация, о чем сообщает местное издание Dennik N.

Словакия готовится депортировать украинца, причастного к "угрозе госпереворота"

Фото: из открытых источников

Сейчас задержанный находится в офисе пограничной полиции, где идет процесс его "административного выдворения". Глава комитета по вопросам обороны и безопасности Рихард Глюк отметил, что депортация является самым суровым наказанием для задержанного, поскольку в Украине ему грозит мобилизация.

Оппозиционный депутат Юрай Крула выразил сомнение в достоверности обвинений, заявив, что информация может быть сфабрикована. Он также подчеркнул, что организация переворота, как правило, нуждается в высокой секретности и организационной структуре, что делает маловероятным осуществление такого акта одним лицом.

Стоит отметить, что 24 января в Словакии прошли массовые протесты против политики правительства Роберта Фицо. Протесты проходили также в Польше, Германии, Чехии и Ирландии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку протестующим в Словакии.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, в котором утверждал, что в его стране есть неизвестная группа так называемых "экспертов", якобы участвовавших в протестах в Украине в 2014 году, а также в событиях в Грузии в прошлом году. По словам Фицо, эти лица оказывают определенное влияние и активно помогали организовывать протестные движения в этих странах. Его высказывание вызвало значительный резонанс, и на них уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар высказался против идеи, чтобы Европейский Союз взял на себя всю ответственность за поддержку Украины в случае прекращения военной помощи со стороны США.

 



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Источник: https://dennikn.sk/minuta/4438534/?ref=mwat
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