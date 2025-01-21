Словакия на грани Майдана: премьер Фицо предупреждает о захвате правительственных построек

В Словакии политическая ситуация достигла напряженной точки: премьер Роберт Фицо заявил, что оппозиция готовится к "Майдану" — захвату правительственных зданий и требованиям досрочных выборов. Во время закрытого заседания парламента, вызвавшего немалый скандал, Фицо выступил с заявлениями о потенциальных манипуляциях оппозиции. Как это может повлиять на стабильность страны и ее правительство, читайте дальше.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Словакия оказалась на грани серьезного политического кризиса, когда премьер Роберт Фицо предупредил о возможном "Майдане" — движении оппозиции, направленном на захват правительственных зданий и требование досрочных выборов. Это произошло после того, как парламент под его руководством скрыл заседание, где обсуждали вопросы недоверия правительству. Фицо в свою очередь озвучил детали закрытого доклада, включавшего секретные данные, и предположил, что оппозиция готовится к серьезной политической акции.

Он отметил, что оппозиционные партии намерены устроить массовые акции протеста, которые могут привести к дестабилизации правительственных структур. В то же время, выступая на пресс-конференции вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном, Фицо заявил, что его политические оппоненты планируют "площадь" в стране, с намерением захватить государственные институты и устроить преждевременные выборы.

Дополнительно, премьер озвучил изменения в Конституцию, в частности, по закреплению только двух половых признаков — мужчин и женщин — и пересмотру правил, касающихся усыновления детей. Все эти изменения стали темой острых споров в политической среде, и ситуация будет оставаться под пристальным вниманием в ближайшие дни.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо способствовать обеспечению поставок российского газа через Турцию. Турецкий лидер заверил в готовности к переговорам с Россией для поиска решения, отвечающего энергетическим потребностям Словакии.