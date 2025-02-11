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Словакия пошла на газовый шантаж: украинцы могут остаться без тепла

Украина продолжает получать газ через реверс из Европы, без которого страна могла бы оказаться в сложных условиях.

11 февраля 2025, 17:05
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Клименко Елена

Словакия может остановить транзит газа в Украину после того, как Украина прекратит транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему с начала 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

Словакия пошла на газовый шантаж: украинцы могут остаться без тепла

Роберт Фицо. Фото: Reuters

"Мы имеем моральное право рассматривать варианты прекращения поставок, которые составляют около 7,5 млн кубометров газа в сутки в Украину. Эти импортные поставки из Европы в Украину увеличивают давление на цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня — около 60 евро за мегаватт-час", — подчеркнул он.

Фицо также поблагодарил Россию и Турцию за поставку газа в Словакию через "Турецкий поток".

Он отметил, что Украина продолжает получать газ через реверс из Европы, без которого страна могла бы оказаться в сложных условиях.

"Украина может наносить вред себе сколько хочет, но Европа не должна покрывать ее недальновидность", — подчеркнул премьер.

По данным операторов газотранспортных систем, в последние дни Украина импортирует 14-16 млн кубометров газа в сутки при общем ежедневном потреблении на уровне 95-100 млн кубометров.

Также стоит отметить, что несмотря на заявления премьера Фицо, Украина продолжит получать электроэнергию от Словакии.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина ведет переговоры по участию в транспортировке в Европу азербайджанского газа, который может заменить российский. Такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий. Чиновник уточнил, что речь идет именно об азербайджанском газе, а не его замене газом другого происхождения.



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