logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Словакия после атаки на Польшу анонсировала кардинальный шаг: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Словакия после атаки на Польшу анонсировала кардинальный шаг: о чем идет речь

В Братиславе выразили обеспокоенность по поводу возможных территориальных претензий Орбана и ситуации с войной в Украине.

12 сентября 2025, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Словакии заговорили о возвращении в обязательную военную службу. С такой инициативой выступил министр спорта и туризма Рудольф Гуляк, призвав власти ввести трехмесячную военную подготовку для молодежи, достигшей 18-летнего возраста. Речь идет не о классической службе в казармах, а об обучении в военных центрах, расположенных неподалеку от места жительства, сообщило словацкое издание tvnoviny.sk.

Словакия после атаки на Польшу анонсировала кардинальный шаг: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

По словам министра, его предложение продиктовано все более тревожной ситуацией в регионе. Он вспомнил о войне в Украине, польском воздушном пространстве, куда залетают российские дроны, а также о провокационных заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не скрывающего своих исторических амбиций.

"В мире продолжается война, дроны уже над Польшей, а наш сосед грезит "Великой Венгрией". Государство, которое не может защитить собственные границы, просто не имеет права на существование", — подчеркнул Гуляк.

Кроме того, он обратил внимание на еще одну проблему: Словакия до сих пор не имеет своей полноценной системы противовоздушной обороны, что делает страну уязвимой к потенциальным угрозам.

Издание Denník N отметило, что это первый случай, когда словацкий чиновник открыто заговорил о возможных территориальных претензиях Венгрии. Напомним, в 2022 году Виктор Орбан вызвал международный скандал, появившись на публике с шарфом, на котором изображена "Великая Венгрия", в состав которой входили территории современной Словакии, Украины, Румынии, Хорватии и Австрии.

Этот жест вызвал волну возмущения, однако сам Орбан тогда заявил, что это был символ для футбольных болельщиков, а не политическое послание. Впрочем, в Братиславе эту ситуацию расценили иначе, и заявление Гуляка — яркий тому пример.

Портал "Комментарии" уже писал , что реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши вызывает определенное удивление. Похоже, что для главы Белого дома важнее события внутри страны, чем события в Европе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.noviny.sk/slovensko/1105523-aktualne-huliak-navrhuje-zaviest-povinnu-vojensku-sluzbu-od-18-rokov
Теги:

Новости

Все новости