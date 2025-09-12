Словакия после атаки на Польшу анонсировала кардинальный шаг: о чем идет речь

В Словакии заговорили о возвращении в обязательную военную службу. С такой инициативой выступил министр спорта и туризма Рудольф Гуляк, призвав власти ввести трехмесячную военную подготовку для молодежи, достигшей 18-летнего возраста. Речь идет не о классической службе в казармах, а об обучении в военных центрах, расположенных неподалеку от места жительства, сообщило словацкое издание tvnoviny.sk.

По словам министра, его предложение продиктовано все более тревожной ситуацией в регионе. Он вспомнил о войне в Украине, польском воздушном пространстве, куда залетают российские дроны, а также о провокационных заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не скрывающего своих исторических амбиций.

"В мире продолжается война, дроны уже над Польшей, а наш сосед грезит "Великой Венгрией". Государство, которое не может защитить собственные границы, просто не имеет права на существование", — подчеркнул Гуляк.

Кроме того, он обратил внимание на еще одну проблему: Словакия до сих пор не имеет своей полноценной системы противовоздушной обороны, что делает страну уязвимой к потенциальным угрозам.

Издание Denník N отметило, что это первый случай, когда словацкий чиновник открыто заговорил о возможных территориальных претензиях Венгрии. Напомним, в 2022 году Виктор Орбан вызвал международный скандал, появившись на публике с шарфом, на котором изображена "Великая Венгрия", в состав которой входили территории современной Словакии, Украины, Румынии, Хорватии и Австрии.

Этот жест вызвал волну возмущения, однако сам Орбан тогда заявил, что это был символ для футбольных болельщиков, а не политическое послание. Впрочем, в Братиславе эту ситуацию расценили иначе, и заявление Гуляка — яркий тому пример.

