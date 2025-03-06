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Словакия потребовала от Украины жест благодарности: что известно

Премьер-министр Роберт Фицо стремится к тому, чтобы на саммите ЕС обсуждался вопрос разрешения Украине возобновить транзит газа через ее территорию в Европу.

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

Братислава ожидает "жест благодарности" от Украины в виде возобновления транзита российского газа. Словакия никогда не была страной, блокировавшей важные решения. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после саммита Славковского формата (S3), сообщает Akuality.

Словакия потребовала от Украины жест благодарности: что известно

Фото: из открытых источников

Пеллегрини высказал идею проведения саммита ЕС-США для укрепления трансатлантических отношений и подчеркнул важность более активной европейской политики.

Президент Словакии отметил, что с пониманием относится к тому, что премьер-министр Роберт Фицо стремится к тому, чтобы на саммите ЕС обсуждался вопрос разрешения Украине возобновить транзит газа через ее территорию в Европу. Он считает, что это способствует защите интересов Словакии.

Пеллегрини подчеркнул, что премьер пытается оказать давление, чтобы ЕС продолжал поддерживать Украину, и в то же время Украина могла бы отблагодарить, восстановив транзит газа.

"Не могу осуждать его за такую риторику, ведь он защищает национальные интересы Словакии", — отметил Пеллегрини.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможности блокирования решений на саммите Европейского Союза и требует от Киева уступок по газу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз готов прекратить транзит газа Российской Федерации через Украину. Инфраструктура Европы достаточно гибка, чтобы получать ее от других стран альтернативным путем. По словам представительницы Еврокомиссии, газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям импорта сжиженного природного газа (СПГ). В частности, надежность газоснабжения была усилена путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.



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