СМИ: Российская РЭБ пыталась сбить самолет Урсулы фон дер Ляйен

Вероятная атака в целях вмешательства со стороны России, направленная против Урсулы фон дер Ляйен, вывела из строя GPS-навигационные системы в болгарском аэропорту и заставила самолет президента Европейской Комиссии приземлиться, используя бумажные карты, пишет Financial Times.

СМИ: Российская РЭБ пыталась сбить самолет Урсули фон дер Ляен

В воскресенье днем самолет, перевозивший фон дер Ляйен в Пловдив, был лишен электронных навигационных средств при подлете к городскому аэропорту, что, по словам трех чиновников, информировавших об инциденте, было расценено как операцию вмешательства России.

"GPS-сигнал во всей зоне аэропорта выключился", — сказал один из чиновников. Они добавили, что после часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение усадить его вручную, используя аналоговые карты. "Это было бесспорно препятствием".

За комментариями издание обратилось в Кремль и Европейскую комиссию. Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент в заявлении Financial Times.

"С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения [GPS] и подмены сигналов", — говорится в сообщении. Эти препятствия нарушают точный прием сигналов [GPS], что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем".

Так называемое глушение и подмена GPS, искажающее или предотвращающее доступ к спутниковой навигационной системе, традиционно применялось военными и разведывательными службами для защиты чувствительных объектов, но все чаще используется такими странами, как Россия, как средство нарушения жизни гражданского населения.

Правительства ЕС предупредили, что рост количества глушений GPS, за которые обвиняют Россию, рискует вызвать крупную авиакатастрофу, фактически ослепляя коммерческие самолеты во время полета.

В последние годы значительно увеличилось количество случаев глушения GPS в Балтийском море и восточноевропейских государствах вблизи России, что влияет на самолеты, лодки и гражданских лиц, пользующихся этим сервисом для ежедневной навигации.

Фон дер Ляйен летела из Варшавы в этот город в центральной Болгарии, чтобы встретиться с премьер-министром страны Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Глава комиссии находилась в туре по прифронтовым государствам ЕС, чтобы обсудить усилия по улучшению обороноспособности блока в ответ на войну России против Украины.

"Путин не изменился и не изменится", — сказала фон дер Ляйен журналистам во время пребывания в Болгарии в воскресенье. "Он хищник. Его можно сдержать только с помощью сильного сдерживания".

Болгария была одним из важнейших европейских поставщиков военной техники в Украину, сначала устаревшего оружия советских времен в первые месяцы войны, а теперь артиллерии и другой продукции, производимой крупной оборонной промышленностью страны.

Фон дер Ляйен вылетела из Пловдива тем же самолетом без инцидентов после визита.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с середины июня участились сбои в работе GPS в Балтийском море. Препятствия зафиксированы в Финском и Рижском заливах, у побережья Финляндии и Эстонии, даже в районе Каттегата — проливы между Данией и Швецией.