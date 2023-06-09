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Сомнений больше нет: Боррель объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия

Боррель заявил, что на момент взрыва Каховская ГЭС находилась под контролем РФ, следовательно, все говорит о том, что именно Россия стоит за подрывом

сегодня, 17:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Дамба Каховской ГЭС была взорвана с помощью взрывчатки. Эти факты говорят о том, что за подрывом сооружения стоит именно Россия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Сомнений больше нет: Боррель объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Главный дипломат ЕС обратил внимание, что перед тем, как произошел взрыв, никто не бомбил дамбу. Следовательно, все указывает на то, что взрыв произошел после того, как сработала взрывчатка, которая оказалась на территории станции. Учитывая то, что именно Россия контролировала ГЭС, она несет прямую ответственность за то, что произошло.


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"Эта территория находится под контролем России. Я не был там, чтобы узнать, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на территории под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой", — отметил Боррель.

Он добавил, в любом случае последствия для Украины катастрофические, как с гуманитарной точки зрения для переселенцев, так и с экологической точки зрения. Ведь, по его словам, разрушение дамбы повлечет экологическую катастрофу.

Отметим, Украина переживает четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4G3La9TPYzg
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