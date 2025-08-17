После саммита на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Европе снова раздаются голоса в поддержку "балансированных гарантий безопасности". Премьеры Словакии и Венгрии призывают не только к компромиссу с Украиной, но и к "защите интересов Москвы", которая сама и начала войну.

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Заявления лидеров Словакии и Венгрии прозвучали на фоне первой за годы встречи президентов США и России, состоявшейся 15 августа на военной базе в Аляске. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии после саммита подчеркнул, что договоренности не должны сводиться к требованиям Кремля.

"Мы должны говорить о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для Российской Федерации. Путь не ведет из-за обвинений российского политического руководства, из-за санкций, а через конструктивный разговор", — сказал словацкий лидер.

Фицо также назвал встречу на Аляске "процессом стандартизации отношений" между Вашингтоном и Москвой, который, по его мнению, может стать "ловушкой для Европейского Союза". Премьер Словакии подверг критике предыдущую стратегию ЕС, которая делала ставку на "ослабление России" путем поддержки Украины, назвав ее "невероятно дорогой и малоэффективной".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, один из самых последовательных европейских критиков санкций против РФ, также приветствовал встречу Путина и Трампа.

"В течение лет мы наблюдали, как два крупнейших ядерных государства сокращали рамки сотрудничества. Теперь с этим покончено", – заявил Орбан.

По словам венгерского лидера, благодаря переговорам Трампа и Путина на Аляске "сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнародовали условия Путина по прекращению войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление.