США не получат Гренландию: премьер Дании жестко обратилась к Трампу

Премьер Дании Мэтте Фредериксен посетила Гренландию, где ее встретили тепло и приветливо. Во время своего визита она еще раз подвергла критике заявления Дональда Трампа и подчеркнула, что территория Гренландии принадлежит ее жителям.

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Фредериксен подчеркнула, что она стремится поддержать Гренландию в этот сложный период, особенно на фоне давления со стороны США. Об этом она заявила, находясь в Гренландии во время визита, сообщает Reuters.

Премьер Дании критикует США из-за давления на Гренландию Фредериксен начала свой трехдневный визит в Гренландию менее чем через неделю после визита вице-президента США Джей Ди Венса. Тогда Венс обвинил Данию в "небрежном отношении" к Гренландии, заявив, что США будут уважать суверенитет этого острова и предоставят ему "самоопределение".

Новое руководство Гренландии, в том числе премьер Йенс-Фредерик Нильсен, отреагировало на слова Венса, назвав их "несправедливыми". Вице-президент США получил от датских и гренландских властей холодный прием.

Перед своим визитом Фредериксен отметила, что важно укреплять сотрудничество между Данией и Гренландией, особенно в условиях "большого давления" на остров.

Нильсен выразил радость по поводу визита Фредериксена и отметил, что Дания будет оставаться "ближайшим партнером Гренландии". Премьер пообещала делать все, чтобы обеспечить равные права для гренландцев и датчан на территории Дании.

"США не получат Гренландию. Гренландия принадлежит ее народу", – подчеркнула Фредериксен после своего прибытия.

После визита Джей Ди Венса президент США Дональд Трамп снова заявил, что есть "большая вероятность", что США смогут аннексировать Гренландию без применения силы.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп подтвердил свой интерес по сектору Газа. Эту территорию нынешний глава Белого дома хочет сделать фактически подконтрольной США без привлечения американских военных.