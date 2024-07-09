США сдают позиции: готов ли ЕС брать на себя основное бремя поддержки Украины

На фоне выборов и внутренней нестабильности в США Евросоюз готов брать на себя ответственность и оказывать решающее влияние на обеспечение мира и безопасности в Украине, убежден политолог Игорь Чаленко.

ЕС задекларировал готовность усилить поддержку Украины. Фото из открытых источников

Об этом, по словам политолога, в частности, говорится в обязательствах по безопасности, которые подписали Украина и ЕС.

"Соглашение о б езопасности с Евросоюзом – это, прежде всего, декларативные договоренности. Но что сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, согласовав это соглашение? Она фактически открыла среди стран-членов ЕС дискуссию о необходимости европейских государств играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины. ЕС фактически задекларировал готовность брать на себя основную тяжесть поддержки Украины. Это положительный сигнал, учитывая неопределенность со Штатами", — заявил Игорь Чаленко.

Политолог также отметил, что соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом – бессрочное, тогда как с отдельными странами официальный Киев подписывает соглашения сроком на 10 лет. Правда, заметил он, договоренности с ЕС будут пересматриваться раз в 10 лет.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности с финансовыми обязательствами. Документ, который называется "Общие обязательства по обеспечению безопасности между Европейским Союзом и Украиной", существенно отличается от двусторонних договоров о безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, в целом воздерживающаяся от поддержки Украины.