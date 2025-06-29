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США сняли часть санкций из России ради Венгрии

Соединенные Штаты отменили санкции с России ради проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

29 июня 2025, 14:55
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Slava Kot

США отменили часть санкций, которые ограничивали участие России в строительстве новых энергоблоков венгерской атомной электростанции "Пакш". Об этом 29 июня объявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, заявив, что новая администрация США относится к Будапешту как к союзнику.

США сняли часть санкций из России ради Венгрии

Атомная электростанция. Фото из открытых источников

Как сообщает портал Komárom-Esztergom, Петер Сиярто поблагодарил президента США Дональда Трампа и республиканскую администрацию за решение об отмене ограничений, связанных с проектом "Пакш-2", то есть строительством двух новых ядерных реакторов российским "Росатомом". Проект стал расширением единой действующей атомной электростанции Венгрии, введенной в эксплуатацию еще в 1980-х годах.

"К счастью, с января в Вашингтоне президент, считающий Венгрию другом. В свете этого правительство США отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию "Пакш"", — заявил Сиярто.

Министр добавил, что строительство новых энергоблоков представляет собой стратегический интерес Венгрии, который позволит стране обеспечить долгосрочную энергетическую независимость и сохранить политику низких цен на коммунальные услуги.

Отметим, что в строительстве АЭС "Пакш-2" участвует российская государственная компания "Росатом". В 2022 году венгерский ядерный регулятор и Европейская комиссия предоставили разрешение на проект. Однако впоследствии The Washington Post сообщал, что "Росатом" мог поставлять иностранные материалы для российского ВПК, в том числе производителей ракет и бронетехники.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину западные страны не раз пытались ограничить участие Москвы в европейских ядерных проектах. В 2024 году Франция предлагала заменить "Росатом" в проекте "Пакш", однако Венгрия отказалась, ссылаясь на слишком сложное изменение технологических решений.

В июне 2024 года Будапешт договорился с Брюсселем о поддержке новых антироссийских санкций в обмен на гарантии реализации проекта АЭС без помех. Это решение позволило сохранить соглашение с "Росатомом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия выиграла новый ядерный контракт в Африке.

Также "Комментарии" писали о том, что Киевский институт атомной промышленности помогает россиянам строить АЭС "Пакш-2".



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Источник: https://www.kemma.hu/orszag-vilag/2025/06/paksi-atomeromu-bovites-szankciok-feloldas-trump
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