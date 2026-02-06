Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Будрис высказал мнение, что Соединенные Штаты по вопросу санкций против России действуют более решительно, чем страны Европейского Союза. По его словам, ЕС следует усилить ограничительные меры в отношении Москвы, чтобы эффективнее давить на Кремль. Будрис выразил надежду, что следующий двадцатый пакет санкций Евросоюза будет "амбициозным" и направлен на то, чтобы заставить Россию изменить свое поведение.

Фото: из открытых источников

В интервью литовскому общественному вещателю LRT он отметил: несмотря на критику в адрес США, именно они демонстрируют более активные действия в сфере санкций против РФ. По мнению министра, ключом к миру является экономическое давление на страну-агрессора.

"Не Украина должна ощущать давление. Украинцы уже сделали все возможное: они открыты для переговоров и активно ведут их в Абу-Даби. Следует сконцентрировать усилия на влиянии на президента Путина", — подчеркнул он.

Будрис также отметил, что ограничения в отношении стран, продолжающих сотрудничать с Россией, могут изменить решение Кремля. По его словам, международная солидарность и санкционное давление важнее любых уступок Украине.

Недавно Европа провела моделирование возможного вторжения России в Литву, результаты которого были тревожными. Так, Германия организовала обучение, показавшее, как Москва за считанные дни могла бы достичь своих целей в регионе. Однако, по словам литовского контрадмирала Гедрюса Пременецкого, начальника штаба обороны страны, реальные угрозы можно предотвратить. Литва и ее союзники имеют достаточно данных разведки для предотвращения негативного сценария, а собственные вооруженные силы способны эффективно противостоять ограниченным угрозам, в частности, в регионе Мариямполе.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российские войска укрепили свои позиции на северных окраинах Мирнограда и Покровска в Донецкой области, заняв стратегические высоты, что существенно усложнило деятельность украинских оборонных подразделений и логистических цепей. Об этом во время телемарафона сообщил начальник отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой.