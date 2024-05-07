logo

BTC/USD

63124.39

ETH/USD

3052.87

LTC/USD

82.37

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Стала известна роковая ошибка Запада: что она продемонстрировала Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна роковая ошибка Запада: что она продемонстрировала Кремлю

Западная демократия совершила роковую ошибку и гибридно признала кремлевского диктатора Владимира Путина главой террористической России, отметила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр

сегодня, 11:57
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметила Анна Маляр, сегодня западная демократия совершит роковую историческую ошибку, ведь она гибридно признает кремлевского диктатора Владимира Путина легитимным главой государства.

Стала известна роковая ошибка Запада: что она продемонстрировала Кремлю

Анна Маляр

"Кто-то признает, кто-то – нет, кто-то – воздержится от четкой позиции. И этим Запад покажет, что он разобщен, а потому слаб перед великим тоталитарным монстром. Это будет очень горький урок",
– заявила Анна Маляр.

При этом экс-чиновник добавила, что Украина имеет только один путь, она должна отстоять свою государственность и уничтожить оккупантов.

"Просто сегодня был шанс коллективно этот путь сократить",
– добавила Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция и ее президент Эммануэль Макрон решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое решение жестко подвергли критике в Верховной Раде. Там никак не могут понять, как можно говорить о введении войск Франции в Украину, чтобы победить террористическую Россию и одновременно давить Путину руку и приветствовать его с победой. Также в Верховной Раде обратили внимание и на то, что Франция жестоко критиковала путинские выборы и осуждала их проведение на оккупированных территориях. Но и этот факт ее не остановил от того, чтобы удержаться от участия в инаугурации кремлевского диктатора.

Впрочем, СМИ сумели узнать, почему Франция отправляет своего посла на инаугурацию кремлевского диктатора. Так вот, собеседник журналистов отметил, что визит посла не означает, что Франция признает или не признает Путина легитимным президентом. По его словам, такой шаг говорит только о том, что у Франции есть свое посольство в России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0A8hCYGscDyCkRAisP1dzbcTLavhwwuzzZTbkoCK8MErcmD43DcPXxk6YfLfbxmdKl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 11:22

Ви боягузи хоча б скористались інавгурацією і победабесием щоб дуже серйозно зіпсувати настрій Путіну і підняти настрій деморалізованим українцям. Але ж домовленості карликів не можна порушити. Є інший варіант, але більш розумово складний: почати справжні реформи щоб підняти всю країну з цього болота стабільної кошерної корупції і розкрадання. Але ж тоді Хунта втратить можливість красти і їй не потрібні притомні громадяни які повернули собі гідність - їм потрібні терпіли.


Новости

Все новости