Стала известна роковая ошибка Запада: что она продемонстрировала Кремлю

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Ткачик Олеся
Как отметила Анна Маляр, сегодня западная демократия совершит роковую историческую ошибку, ведь она гибридно признает кремлевского диктатора Владимира Путина легитимным главой государства.
Анна Маляр
При этом экс-чиновник добавила, что Украина имеет только один путь, она должна отстоять свою государственность и уничтожить оккупантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция и ее президент Эммануэль Макрон решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое решение жестко подвергли критике в Верховной Раде. Там никак не могут понять, как можно говорить о введении войск Франции в Украину, чтобы победить террористическую Россию и одновременно давить Путину руку и приветствовать его с победой. Также в Верховной Раде обратили внимание и на то, что Франция жестоко критиковала путинские выборы и осуждала их проведение на оккупированных территориях. Но и этот факт ее не остановил от того, чтобы удержаться от участия в инаугурации кремлевского диктатора.
Впрочем, СМИ сумели узнать, почему Франция отправляет своего посла на инаугурацию кремлевского диктатора. Так вот, собеседник журналистов отметил, что визит посла не означает, что Франция признает или не признает Путина легитимным президентом. По его словам, такой шаг говорит только о том, что у Франции есть свое посольство в России.
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Ігор
сегодня, 11:22
Ви боягузи хоча б скористались інавгурацією і победабесием щоб дуже серйозно зіпсувати настрій Путіну і підняти настрій деморалізованим українцям. Але ж домовленості карликів не можна порушити. Є інший варіант, але більш розумово складний: почати справжні реформи щоб підняти всю країну з цього болота стабільної кошерної корупції і розкрадання. Але ж тоді Хунта втратить можливість красти і їй не потрібні притомні громадяни які повернули собі гідність - їм потрібні терпіли.