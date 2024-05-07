Стала известна роковая ошибка Запада: что она продемонстрировала Кремлю

Как отметила Анна Маляр, сегодня западная демократия совершит роковую историческую ошибку, ведь она гибридно признает кремлевского диктатора Владимира Путина легитимным главой государства.

Анна Маляр

"Кто-то признает, кто-то – нет, кто-то – воздержится от четкой позиции. И этим Запад покажет, что он разобщен, а потому слаб перед великим тоталитарным монстром. Это будет очень горький урок",

– заявила Анна Маляр.

При этом экс-чиновник добавила, что Украина имеет только один путь, она должна отстоять свою государственность и уничтожить оккупантов.

"Просто сегодня был шанс коллективно этот путь сократить",

– добавила Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция и ее президент Эммануэль Макрон решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое решение жестко подвергли критике в Верховной Раде. Там никак не могут понять, как можно говорить о введении войск Франции в Украину, чтобы победить террористическую Россию и одновременно давить Путину руку и приветствовать его с победой. Также в Верховной Раде обратили внимание и на то, что Франция жестоко критиковала путинские выборы и осуждала их проведение на оккупированных территориях. Но и этот факт ее не остановил от того, чтобы удержаться от участия в инаугурации кремлевского диктатора.

Впрочем, СМИ сумели узнать, почему Франция отправляет своего посла на инаугурацию кремлевского диктатора. Так вот, собеседник журналистов отметил, что визит посла не означает, что Франция признает или не признает Путина легитимным президентом. По его словам, такой шаг говорит только о том, что у Франции есть свое посольство в России.