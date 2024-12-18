Стало известно, как Кремль использует Орбана и что ему обещает за «помощь»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всячески пытается включиться в переговоры по завершению войны в Украине. Однако наше государство четко дает понять, что подобный "посредник" ему не нужен, отметил в эфире 24 канала заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

Виктор Орбан

По его словам, Орбан действует как "говорящая голова", используемая для озвучивания скандальных идей, от которых серьезные политики дистанцируются. Он передает послания, которые не озвучат напрямую серьезные игроки. Например, от Путина до Трампа или же в Китай. Его роль – быть инструментом для распространения нужных Кремлю месседжей, считает эксперт.

"О его "рождественском предложении". Очевидно, что эта история изображена в Кремле. Если бы это был сценарий западных союзников, его озвучивали бы не через Орбана. К счастью, Украина осознает, что позиция Трампа сейчас не финальна. И нужно отвергать разные манипулятивные истории, написанные в Кремле", — отметил эксперт.

При этом политолог подчеркивает, что Орбан не скрывает своих тесных связей с Россией. По словам эксперта, вместе с российской нефтью в Венгрию поступают и кремлевские месседжи, которые Орбан охотно транслирует.

Бронжуков убежден, что Украина правильно поступила, жестко реагируя на попытки венгерского премьера вмешаться в вопросы безопасности.

"Жесткий отказ – это правильная дипломатическая позиция со стороны нашего государства. Разговаривать с Орбаном о безопасности, разные гарантии – бесполезное дело, которое ничего не даст. Если подыгрывать таким "говорящим головам" как Орбан, Россия быстро напомнит ему же, как в Будапеште были их танки", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский пристыдил Орбана.



