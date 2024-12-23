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Стало известно, какая страшная просьба у Фицо была Путину

Фицо невероятно заинтересован в том, чтобы транзит газа по территории Украины был сохранен и в следующем году

сегодня, 15:38 comments4550
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Ткачик Олеся

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.

Стало известно, какая страшная просьба у Фицо была Путину

Фицо и Путин

"Следовательно, Фицо ожидает, что бункерный как-то нажмет на Украину, и та согласится. А как тот может давить? Ну явно не резолюциями Совбеза ООН и не решениями международных судов. То есть других вариантов, кроме как того, что Фицо просил бункреного активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может", — подчеркнул эксперт.

Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.

"Зачем этот дурачок пошел на такое – загадка, но фактом является то, что то, что раньше он делал для россиян за деньги, теперь будет делать бесплатно. Как соучастник военных преступлений, доказательства чего надежно спрятаны до нужного момента", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, и Виктор Орбан, премьер Венгрии, прилагают усилия для поддержания отношений с Россией, рассчитывая на ее приверженность после завершения войны против Украины. Фицо, несомненно, болеет за свою страну, но в первую очередь за свою власть. Для него эти понятия взаимосвязаны, поэтому он готов к шагам, вызывающим сомнения с нравственно-нравственной точки зрения. Словакия, как и Венгрия, стремится сохранить доступ к дешевым российским энергоресурсам, несмотря на военную агрессию РФ против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XpNqmphkEnzvpfxGeQuBb8gMD92igm1kXsuEsRg3cJ4tG4Be6Jk9DnqCpWChNapEl&id=100000541433652
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