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Ткачик Олеся
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.
Фицо и Путин
Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, и Виктор Орбан, премьер Венгрии, прилагают усилия для поддержания отношений с Россией, рассчитывая на ее приверженность после завершения войны против Украины. Фицо, несомненно, болеет за свою страну, но в первую очередь за свою власть. Для него эти понятия взаимосвязаны, поэтому он готов к шагам, вызывающим сомнения с нравственно-нравственной точки зрения. Словакия, как и Венгрия, стремится сохранить доступ к дешевым российским энергоресурсам, несмотря на военную агрессию РФ против Украины.
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