Стало известно, когда могут быть первые решения трибунала относительно агрессии РФ

Имеющиеся доказательства позволяют рассчитывать на быстрые решения специального трибунала относительно преступлений во время агрессии РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общения с журналистами во Львове сделала Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС считает, что судебные процессы должны начать вскоре после создания трибунала. Есть основания полагать, что трибунал сможет начать работу в следующем году.

"Я не могу назвать конкретную дату, но в документах, которые я видела, говорится, что это должно заработать в 2026 году. Именно тогда должен начаться и (судебный – ред.) процесс. Но расследования уже продолжаются. В конце концов, это самая документированная война в мире", – отметила Кая Каллас.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что документальная база уже готовится.

"Нет никаких юридических преград для того, чтобы эти юридические шаги осуществляли уже сейчас, проводить документирование, готовить доказательную базу", – добавил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина посылает российскому диктатору Владимиру Путину сигнал – наказание необратимо.

9 мая во Львове собралось 35 иностранных делегаций в День Европы, а также для политического одобрения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Как пояснил Андрей Сибига, этот шаг Украины станет сигналом для Путина.

"Сегодня, в том числе, кроме других важных достижений нашей встречи, будет еще один конкретный сигнал из Украины: сколько бы ты себя ни считал так называемым победителем — наказание необратимо. Сегодня будет дан политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии", — сказал Сибига на встрече с журналистами.



