Стало известно, когда могут быть первые решения трибунала относительно агрессии РФ

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Кравцев Сергей
Имеющиеся доказательства позволяют рассчитывать на быстрые решения специального трибунала относительно преступлений во время агрессии РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общения с журналистами во Львове сделала Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат ЕС считает, что судебные процессы должны начать вскоре после создания трибунала. Есть основания полагать, что трибунал сможет начать работу в следующем году.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что документальная база уже готовится.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина посылает российскому диктатору Владимиру Путину сигнал – наказание необратимо.
9 мая во Львове собралось 35 иностранных делегаций в День Европы, а также для политического одобрения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Как пояснил Андрей Сибига, этот шаг Украины станет сигналом для Путина.
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