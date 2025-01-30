Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Еврокомиссия на самом деле не требует от Украины возобновить транзит российского газа.

Транзит газа

По его информации, Украине ЕК предложила через шантаж Венгрии, провести переговоры по возможному заключению нового контракта на транзит газа по территории Украины. Но нигде нет требования, что они должны быть с РФ, указывает эксперт.

Омельченко отмечает, что украинской стороне достаточно провести переговоры с Азербайджаном о наличии у него свободного ресурса для транзита в Европу и возможности его транспортировки через Грузию, Турцию и Трансбалканский газопровод до границы Украины. Этого вполне достаточно для выполнения условий ЕК.

"То есть никаких требований и оснований по возобновлению транзита российского газа не существует, кроме как в головах некоторых любителей российского мира и газа в коридорах украинской власти", — подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что по экспертным оценкам, доступные ресурсы азербайджанского газа сейчас и в перспективе законтрактованы до 2036 года и дальше. Однако, если добыча в Азербайджане превысит прогноз, тогда Украина в принципе может не только заключить соглашение на транзит с приобретенными излишками заинтересованными компаниями ЕС, но и самостоятельно купить определенный объем для собственных нужд или для перепродажи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Европейском Союзе начали обсуждать идею возвращения к покупке газа из России. Это, по мнению некоторых чиновников, якобы может побуждать Москву к миру. Сторонники идеи возобновления покупки российского газа считают, что такой шаг снизит цены на энергоносители в Европе и "побуждает" РФ сесть за стол переговоров. По их мнению, это даст обеим сторонам повод прекращения огня и его поддержки.



