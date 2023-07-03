Страна ЕС хочет продлить на год освобождение от нефтяных санкций против России

Венгрия обратится к Европейскому Союзу с просьбой о продлении на один год освобождения от санкций против России, которое позволяет компании Slovnaft, входящей в MOL, экспортировать продукты переработки российской нефти в Чехию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Сийярто заявил после встречи с министром иностранных дел Словакии, что венгерской энергетической группе MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестиции в свой словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, что позволит перейти на нероссийскую нефть.

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"Для этих инвестиций необходим еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год освобождение от санкций, которое позволяет MOL и Slovnaft, входящей в группу, экспортировать продукты переработки российской нефти в Чехию ", — сказал Сийярто.

MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, которые получают нефть от южного ответвления трубопровода "Дружба".

Словакия получает почти всю сырую нефть из России по трубопроводу "Дружба", но планирует сократить эту долю в этом году.

Директор MOL Жолт Эрнади сообщил агентству Reuters в апреле, что MOL планирует частично профинансировать технологические инвестиции в размере 500-700 миллионов долларов, необходимые для диверсификации своих нефтеперерабатывающих заводов, отказавшись от нефти марки Urals, за счет фондов ЕС.

"Мы хотели бы иметь возможность свободно решать в конце 2025 года о том, когда, сколько и какую нефть мы хотим отправить на какой НПЗ… к концу 2025 года, началу 2026 года", — сказал Эрнади.

По его словам, в прошлом году только около 5% потребляемой Slovnaft нефти приходилось на долю нероссийских компаний, но к концу 2023 года эта доля вырастет примерно до 30-35%, или 2 млн тонн.

В декабре Словакия добилась освобождения от санкций Европейского Союза в отношении российской нефти. Это позволит ей продолжить экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в Украину, испытывающую энергетический голод.

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