Страна ЕС хочет продлить на год освобождение от нефтяных санкций против России

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Кравцев Сергей
Венгрия обратится к Европейскому Союзу с просьбой о продлении на один год освобождения от санкций против России, которое позволяет компании Slovnaft, входящей в MOL, экспортировать продукты переработки российской нефти в Чехию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Сийярто заявил после встречи с министром иностранных дел Словакии, что венгерской энергетической группе MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестиции в свой словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, что позволит перейти на нероссийскую нефть.
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MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, которые получают нефть от южного ответвления трубопровода "Дружба".
Словакия получает почти всю сырую нефть из России по трубопроводу "Дружба", но планирует сократить эту долю в этом году.
Директор MOL Жолт Эрнади сообщил агентству Reuters в апреле, что MOL планирует частично профинансировать технологические инвестиции в размере 500-700 миллионов долларов, необходимые для диверсификации своих нефтеперерабатывающих заводов, отказавшись от нефти марки Urals, за счет фондов ЕС.
По его словам, в прошлом году только около 5% потребляемой Slovnaft нефти приходилось на долю нероссийских компаний, но к концу 2023 года эта доля вырастет примерно до 30-35%, или 2 млн тонн.
В декабре Словакия добилась освобождения от санкций Европейского Союза в отношении российской нефти. Это позволит ей продолжить экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в Украину, испытывающую энергетический голод.
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