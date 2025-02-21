Страна ЕС, которая активно поддерживает Украину, закупила у РФ оружия на рекордную сумму

Латвия в 2024 году увеличила импорт из России оружия и боеприпасов, их частей и принадлежностей на 74,5%, потратив на закупки рекордные 796 774 евро. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на данные Центрального статуправления сообщает Delfi.

Россия и Латвия. Фото: из открытых источников

Служба государственных доходов объяснила, что из России в Латвию не ввозили боевое оружие, боеприпасы или другие товары военного назначения, а только принадлежности и устройства для игры в пейнтбол, ремонт пейнтбольного оборудования, а также принадлежности для подводного спортивного оружия.

Данные статистического управления показывают, что импорт товаров этой категории из РФ в Латвию в последние годы растет. По сравнению с 2014 годом стоимость импорта таких товаров увеличилась в 55 раз.

В 2014 году Латвия импортировала из России оружие и боеприпасы, их части и принадлежности на сумму 14 400 евро, в 2023 году – на 456 500 евро, а в 2024 году – уже на 796 774 евро.

Больше всего импортированных из России товаров этой категории в прошлом году пришлось на "другие неуказанные и не включенные в другие категории бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты, другие боеприпасы и части" – на сумму 774 400 евро. Это на 81,1% больше, чем в 2023 году, и на 63,3% больше, чем в 2022-м.

Комментируя эти данные, в Министерстве иностранных дел Латвии подчеркнули, что основной целью санкций является сокращение доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, и предотвращение использования западных технологий в военной промышленности.

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