Страна ЕС заявила, что серьезно обсуждает возможность отправки войск в Украину

По словам советника президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла, на данный момент эстонским правительством ведется серьезное обсуждение отправки войск на западную Украину. Таким образом, эстонские войска могут помочь Киеву высвободить часть украинских войск и отправить их на фронт.

Эстония и Украина

При этом Ролл подчеркнул, что правительство сейчас производит аналитическую работу и изучает такую возможность. Впрочем, по его словам, Эстонии хотелось бы, чтобы НАТО организовало полноценную миссию с направлением военных.

"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности",

— подчеркнул советник президента и добавил, что правительство страны не должно ограничивать свои соображения по поводу того, что оно может сделать для помощи Украине.

При этом Мадис Ролл заявил, что потенциально его страна готова для того, чтобы все же отправить свои войска на территорию западной Украины в составе меньшей коалиции. Впрочем, он не исключил, что члены Альянса, выступающие категорически против такого шага, со временем все же могут изменить свое мнение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о том, что он готов ввести французский контингент в Украину при двух условиях. Первое – прорыв россиян на фронте, второе – официальная просьба Киева о помощи.

Впрочем, ввод войск не поддерживают в НАТО. По информации западных СМИ, в резолюцию по итогам Вашингтонского саммита даже хотят внести строчку, которая говорит о том, что НАТО не будет отправлять своих военных в Украину.

Кроме того, известно, что в ВР призвали президента обратиться к странам-союзницам с просьбой о помощи и вводе войск в Украину.