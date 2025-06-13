Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации населения: происходящее

Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на развитие регионального сотрудничества в сфере планирования трансграничной эвакуации населения, создания общих стратегий массовой эвакуации и обеспечения оперативного обмена информацией, сообщает LRT.

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Эстония, Латвия и Литва обязались работать вместе в случае необходимости проведения масштабной эвакуации в балтийском регионе, обмениваясь информацией о ресурсах для эвакуации, возможных маршрутах и пунктах пересечения границ.

Кроме того, страны планируют усилить развитие инструментов и ресурсов, что особенно важно для поддержки уязвимых групп населения.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович подчеркивает, что Балтии критически важно внедрять единый подход и координировать действия во время угроз, особенно если речь идет о масштабной эвакуации.

Он также отметил, что четкие алгоритмы и быстрый обмен информацией необходимы для эффективного внедрения профилактических мер, повышения готовности и уменьшения последствий кризисов, а также для координации информирования населения во избежание паники в кризисных ситуациях.

В конце мая в Брюсселе министры внутренних дел и гражданской защиты из Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии и Швеции объявили о совместных намерениях усилить гражданскую защиту, готовность и устойчивость как на национальном, так и на уровне ЕС.

Портал "Комментарии" писал, что Ситуация на границе Сумщины напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.