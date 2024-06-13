Суд ЕС наказал Венгрию: Орбан выразил недовольство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Суд Европейского Союза принял "возмутительное и неприемлемое" решение по его стране из-за нелегальных мигрантов. По словам венгерского лидера, ЕС больше заботится о нелегалах, чем о своих жителях.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Суд ЕС принял решение наложить штраф на Венгрию на 200 млн евро, а также еще на миллион евро за каждый день промедления мер по мигрантам.

"Решение Суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс 1 миллион евро ежедневно за защиту границ Европейского Союза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты важнее для брюссельских бюрократов, чем их собственные европейские граждане", — написал Орбан в соц.

Новое решение Суда Европейского Союза касается более старого дела 2020 года, когда Суд выяснил, что Будапешт не выполняет введенные в ЕС процедуры международной защиты и возвращения граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

В последнем решении Суд ЕС постановил, что Венгрия не принимала достаточных мер по трем пунктам:

– доступ к процедуре международной защиты для соискателей убежища;

– право оставаться в стране до окончательного отклонения заявки;

– возвращение лиц с нелегальным пребыванием.

Кроме того, требование Венгрии к беженцам относительно необходимости подавать свои заявки через посольства Украины или Сербии также было признано нарушением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал о своем плане закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, в котором венгерский лидер назвал вторжение России в Украину "человеческим решением".