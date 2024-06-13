Суд ЕС наказал Венгрию: Орбан выразил недовольство

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Суд Европейского Союза принял "возмутительное и неприемлемое" решение по его стране из-за нелегальных мигрантов. По словам венгерского лидера, ЕС больше заботится о нелегалах, чем о своих жителях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Суд ЕС принял решение наложить штраф на Венгрию на 200 млн евро, а также еще на миллион евро за каждый день промедления мер по мигрантам.
Новое решение Суда Европейского Союза касается более старого дела 2020 года, когда Суд выяснил, что Будапешт не выполняет введенные в ЕС процедуры международной защиты и возвращения граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.
В последнем решении Суд ЕС постановил, что Венгрия не принимала достаточных мер по трем пунктам:
Кроме того, требование Венгрии к беженцам относительно необходимости подавать свои заявки через посольства Украины или Сербии также было признано нарушением.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал о своем плане закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении Орбана, в котором венгерский лидер назвал вторжение России в Украину "человеческим решением".
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