Судьба фон дер Ляен решена: какое историческое решение принял Европарламент

Урсула фон дер Ляен останется в должности главы Европейской комиссии — инициатива об ее отставке провалилась в Европарламенте. Только 175 депутатов поддержали вотум недоверия, в то время как 360 проголосовали против. Об этом сообщает официальный сайт Европейского парламента.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Результаты голосования свидетельствуют о том, что предложение правых сил не набрало даже около необходимых двух третей голосов для его принятия. Инициатива была выдвинута депутатами от радикально правых фракций "Патриоты Европы", "Европа суверенных наций", а также часть консерваторов, реформистов и отдельные представители левых сил.

Во время голосования фон дер Ляен не присутствовала в зале — она находилась в Риме, где участвовала в международной конференции по восстановлению Украины.

Большинство политических групп в Европарламенте отказалось поддержать вотум недоверия, указав на политическую мотивированность инициативы. Сама глава Еврокомиссии назвала попытку устранить ее "попыткой радикалов расколоть общество и подорвать доверие к европейским институтам". Она также обвинила инициатора голосования, румынского евродепутата Георге Пиперю, в "манипуляциях и извращении фактов".

Критика в адрес фон дер Ляен усилилась после публикаций о переписке с главой Pfizer Альбертом Бурлой в период пандемии COVID-19. Журналисты The New York Times утверждали, что в 2021 году фон дер Ляен могла влиять на ход переговоров по закупке вакцин — речь шла о 1,8 млрд доз стоимостью 35 млрд евро, что, по словам критиков, значительно превышало реальные потребности ЕС.

Несмотря на скандалы, Урсула фон дер Ляен остается одной из самых авторитетных политических фигур в Европе. В Украине возглавляет рейтинг доверия среди иностранных политиков.

Как уже писали "Комментарии", переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети X.