Судьба санкций ЕС против РФ теперь в подвешенном состоянии: что произошло

Продление санкций Европейского Союза против России оказалось под вопросом после того, как высокопоставленный венгерский чиновник и дал понять, что их возобновление к концу месяца не должно быть автоматическим, и призвал к "дебатам". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует заявление министра кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш, который заявил, что позиция Будапешта состоит в том, что избрание президентом США Дональда Трампа создало "новую ситуацию", которая означает, что возобновление санкций не должно быть "автоматическим".

Чиновник отказался отвечать на неоднократные вопросы о том, наложит ли премьер-министр Виктор Орбан вето на продление санкций или придется ли созывать внеочередной саммит ЕС по этому вопросу.

В материале говорится, что Виктор Орбан, который неоднократно призывал к отмене санкций против России, оказался в неловком политическом положении после того, как в среду Трамп пригрозил России новыми пошлинами, если президент Владимир Путин не сможет заключить "соглашение" о прекращении войны с Украиной.

До сих пор венгерский лидер заявлял, что Трамп попытается положить конец войне, прекратив помощь Украине.

Послы ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть продление, которое до сих пор было обычной рутиной, но требует единогласной поддержки 27 государств-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что в настоящее время нет запасного плана по продлению санкций, если Орбан продолжит их блокировать.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце месяца.

"Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", — сказала она, имея в виду предыдущие обсуждения санкций.

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