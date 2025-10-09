Такого Путин не ожидал: стало известно о болезненной пощечине Орбана Кремля.

Правительство Венгрии приняло решение поддержать запрет на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза. Это ограничение станет частью нового 19-го пакета санкций против России, сообщает EUObserver.

По информации источников издания, Венгрия изменила свою предыдущую позицию по запрету импорта СПГ из России в Европу.

В то же время, главными препятствиями для принятия 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "жесткие" санкции против России в том случае, если страны НАТО прекратят закупку российских энергоносителей. Он также подверг критике Европу за недостаточную решимость в санкционной политике и продолжение импорта российской нефти.

Известно, что минимум восемь государств Евросоюза до сих пор импортируют российский газ в разных объемах, хотя точные данные о его дальнейшем использовании отсутствуют.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о намерении ускорить процесс постепенного отказа от топлива из России. Это заявление она сделала после переговоров с лидерами ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия планирует предложить полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в пределах 19-го пакета санкций, что годом ранее первоначального плана.

Поскольку Венгрия и Словакия могут попытаться блокировать новые санкции, Еврокомиссия предлагает изменить процедуру принятия решений — перейти от традиционного единогласного голосования к большинству голосов стран-членов ЕС. В настоящее время это изменение касается только Венгрии.

