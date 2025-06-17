Теперь ни один шантаж не пройдет: ЕС готовит невиданный удар для Путина.

Европейская комиссия официально представила законодательную инициативу, предусматривающую поэтапное прекращение импорта российского газа и нефти до конца 2027 года.

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"Россия неоднократно использовала энергетику как оружие. Мы сделали решительный выбор – перекрыть этот поток и завершить эру российских ископаемых ресурсов в Европе", — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Проект предусматривает постепенный отказ от импорта как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (LNG), поставляемого из России или через ее территорию. Также установлен график полной остановки поставок российской нефти до конца 2027 года.

С 1 января 2026 г. запрещается заключать новые контракты на импорт российского газа. Текущие краткосрочные соглашения должны завершиться к 17 июня 2026 года, кроме долгосрочных договоров по газопроводам во внутриконтинентальные страны — они будут действовать до конца 2027 года.

Долгосрочные контракты на использование LNG-терминалов для российских или связанных с ней компаний также запрещаются.

Страны ЕС должны будут разработать детальные планы диверсификации энергоснабжения с конкретными мерами по постепенному прекращению зависимости от российских ресурсов.

Еврокомиссия подчеркивает, что Европа обладает достаточной инфраструктурой, интегрированным газовым рынком и доступом к альтернативным поставщикам, что позволяет провести переход без серьезных последствий для экономики и энергетической безопасности.

Законодательное предложение включает гибкие механизмы, учитывающие реалии рынка и обеспечивающие правовую определенность для бизнеса.

Европарламент и Совет ЕС будут рассматривать эту инициативу в обычном законодательном порядке, а для принятия в Раде нужно квалифицированное большинство.

Портал "Комментарии" уже писал, что у Украины и стран Европы есть возможность истощить ресурсы России и лишить ее способности вести войну уже к концу 2025 года, даже без активной поддержки Соединенных Штатов, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний.