Терпение лопнуло: какие меры в отношении Венгрии предлагают в ЕС

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Кравцев Сергей
Бельгия призвала правительства стран-членов ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".
Венгрия. Фото: из открытых источников
Отмечается, что с соответствующим заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Она выступила за то, чтобы применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Европейском Союзе.
Также она добавила, что для Европы наступает момент истины. По ее словам, страны ЕС должны реформировать механизмы, если они не работают.
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