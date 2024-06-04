Терпение лопнуло: какие меры в отношении Венгрии предлагают в ЕС

Бельгия призвала правительства стран-членов ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Венгрия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с соответствующим заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Она выступила за то, чтобы применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о Европейском Союзе.

"У нас есть Европа, которая тяжело продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в том числе одно государство, все чаще принимают позицию блокирования и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца — что предполагает прекращение права вето", — завила Лябиб.

Также она добавила, что для Европы наступает момент истины. По ее словам, страны ЕС должны реформировать механизмы, если они не работают.

"Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, что требует политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", — сказала министр.

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