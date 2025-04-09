Только одна страна ЕС не поддержала новые пошлины против США

Европейский Союз готовится ответить на торговые ограничения Соединенных Штатов, но не все члены сообщества единодушны. Во время голосования по введению контрмер на американские товары Венгрия оказалась единственной страной ЕС, выступившей против этого решения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС, голосование состоялось в комитете Еврокомиссии с участием представителей всех 27 стран-членов. Решение поддержало подавляющее большинство, однако Венгрия выразила возражение.

"Против проголосовало только одно государство – Венгрия", – подтвердили источники издания.

Контрмеры ЕС стали ответом на политику администрации Трампа, которая ранее ввела ограничения на импорт стали и алюминия из Европейского Союза.

Ожидается, что объем американского экспорта, на который распространятся новые европейские пошлины, составит около 21–22 миллиардов евро. Среди товаров, которые попадут под контрмеры, оказались соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок. Выбор этих позиций не случаен. Эти продукты связаны с республиканскими штатами США.

Однако новые пошлины ЕС для США пока не касаются 20-процентных тарифов, о которых в начале апреля объявил Дональд Трамп, вступивших в силу 9 апреля, а также недавно введенная 25-процентная пошлина на автомобили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что команда Трампа извинилась, отменяет собственные решения и возобновляет некоторые гуманитарные программы.

Также "Комментарии" писали, что Apple потеряла лидерство, как самая дорогая компания из-за пошлин Трампа.