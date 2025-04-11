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Трамп и Путин просчитались: почему Украина способна и дальше продолжать войну против РФ

Военная помощь Украине от ЕС с начала года достигла 23 млрд евро

сегодня, 13:22
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Кравцев Сергей

Помощь США Украине в войне существенно сократилась. Тем не менее Украина и дальше способна продолжать давать отпор российскому агрессору. Все из-за того, что европейский партнеры смогли существенно нарастить поддержку Украины. Так европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Это превышает сумму прошлого года. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Трамп и Путин просчитались: почему Украина способна и дальше продолжать войну против РФ

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

При этом глава дипломатии ЕС не смогла ответить на вопрос, в чем будут заключаться меры безопасности "Коалиции решительных" для Украины. Ведь об этом последнее время все активно говорят.

На просьбу пояснить этот вопрос она добавила, что разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются. 

Кая Каллас также дипломатично призвала администрацию США оказать большее давление на Россию.

"Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились", – отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь международных партнеров Украине на фронте очень важна. Но сейчас поддержка США действительно сократилась. Об этом в интервью "Левому берегу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – "коалиция желающих" в ступоре из-за двух важнейших вопросов по Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eus-kallas-eu-countries-committed-over-23-bln-euros-ukraine-so-far-2025-2025-04-11/
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