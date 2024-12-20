Трамп решил угрожать ЕС, а не России: что требует

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Кравцев Сергей
Фактически новоизбранный президент США Дональд Трамп поставил страны-члены Европейского Союза перед фактом, либо те закупают больше нефти и газа в Соединенных Штатах, либо Вашингтон поднимет таможенные пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что США – крупнейший в мире производитель сырой нефти и крупнейший экспортер сжиженного природного газа. Покупатели СПГ, включая ЕС и Вьетнам, уже говорили о закупке большего количества топлива из США, отчасти для того, чтобы сдержать угрозу пошлин.
Чиновники ЕС и государства-члены готовятся к торговому наступлению с момента победы Трампа на выборах в прошлом месяце. Блок был в значительной степени застигнут врасплох в 2017 году, когда Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности в свой предыдущий президентский срок, ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий. С тех пор ЕС переосмыслил свою торговую доктрину и расширил свой инструментарий, предоставив ему ряд возможностей для противодействия принудительным практикам.
Министр уточнила, если новая администрация США будет проводить политику "Америка прежде всего" в секторах климата или торговли, то ответом ЕС будет "Европа едина"".
"Bloomberg" напоминает, что в прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление блоком российского СПГ.
Авторы материала отмечают, что ЕС все еще готов к возможности того, что он окажется в торговой войне с Вашингтоном. Новый антипринудительный инструмент ЕС усиливает торговую защиту и позволяет Еврокомиссии вводить тарифы или другие карательные меры в ответ на такие политически мотивированные ограничения.
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