Трамп решил угрожать ЕС, а не России: что требует

Фактически новоизбранный президент США Дональд Трамп поставил страны-члены Европейского Союза перед фактом, либо те закупают больше нефти и газа в Соединенных Штатах, либо Вашингтон поднимет таможенные пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут ТАРИФЫ навсегда!!!", — написал Трамп в своей сети Truth Social.

В публикации говорится, что США – крупнейший в мире производитель сырой нефти и крупнейший экспортер сжиженного природного газа. Покупатели СПГ, включая ЕС и Вьетнам, уже говорили о закупке большего количества топлива из США, отчасти для того, чтобы сдержать угрозу пошлин.

Чиновники ЕС и государства-члены готовятся к торговому наступлению с момента победы Трампа на выборах в прошлом месяце. Блок был в значительной степени застигнут врасплох в 2017 году, когда Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности в свой предыдущий президентский срок, ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий. С тех пор ЕС переосмыслил свою торговую доктрину и расширил свой инструментарий, предоставив ему ряд возможностей для противодействия принудительным практикам.

"Мы хорошо подготовлены к возможности того, что с новой администрацией США все изменится", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи "Большой семерки" в Италии в конце ноября.

Министр уточнила, если новая администрация США будет проводить политику "Америка прежде всего" в секторах климата или торговли, то ответом ЕС будет "Европа едина"".

"Bloomberg" напоминает, что в прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление блоком российского СПГ.

Авторы материала отмечают, что ЕС все еще готов к возможности того, что он окажется в торговой войне с Вашингтоном. Новый антипринудительный инструмент ЕС усиливает торговую защиту и позволяет Еврокомиссии вводить тарифы или другие карательные меры в ответ на такие политически мотивированные ограничения.

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