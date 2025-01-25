Туск жестко высказался об Орбане в вопросе поддержки Путина

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на ультиматум венгерского лидера Виктора Орбана, требующего от Украины возобновить транзит российского газа. Если этого не произойдет, премьер-министр Венгрии пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС против России.
Туск критикует Орбана
Дональд Туск на платформе X прокомментировал угрозы Виктора Орбана и назвал действия венгерского лидера как игру за команду российского диктатора Владимира Путина, а не на Европейский Союз.
Напомним, что в пятницу Венгрия снова отложила продление санкций ЕС против России, выдвинув в последнюю минуту требование к Украине открыть свои трубопроводы и разрешить российскому газу поступать через континент.
Ультиматум Орбана появился за несколько минут до встречи официальных лиц в Брюсселе. Согласно правилам, все 27 стран ЕС должны соглашаться на возобновление санкций каждые шесть месяцев. Таким образом, Европейский Союз хочет вновь утвердить масштабный пакет санкций против России, который строго ограничивает торговлю и замораживает почти 200 миллиардов евро ее государственных активов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан назвал условия Венгрии для вступления Украины в ЕС и НАТО.
Также "Комментарии" писали об угрозах Орбана, в которых он назвал Украину страной, представляющей угрозу для Венгрии.
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