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Туск жестко высказался об Орбане в вопросе поддержки Путина

Виктор Орбан делает шаг, который покажет, играет ли он команду Владимира Путина, считает Дональд Туск.

25 января 2025, 17:01
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на ультиматум венгерского лидера Виктора Орбана, требующего от Украины возобновить транзит российского газа. Если этого не произойдет, премьер-министр Венгрии пригрозил наложить вето на продление санкций ЕС против России.

Туск жестко высказался об Орбане в вопросе поддержки Путина

Туск критикует Орбана

Дональд Туск на платформе X прокомментировал угрозы Виктора Орбана и назвал действия венгерского лидера как игру за команду российского диктатора Владимира Путина, а не на Европейский Союз.

"Если премьер-министр Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими последствиями этого факта" , – написал Туск.

Напомним, что в пятницу Венгрия снова отложила продление санкций ЕС против России, выдвинув в последнюю минуту требование к Украине открыть свои трубопроводы и разрешить российскому газу поступать через континент.

Ультиматум Орбана появился за несколько минут до встречи официальных лиц в Брюсселе. Согласно правилам, все 27 стран ЕС должны соглашаться на возобновление санкций каждые шесть месяцев. Таким образом, Европейский Союз хочет вновь утвердить масштабный пакет санкций против России, который строго ограничивает торговлю и замораживает почти 200 миллиардов евро ее государственных активов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан назвал условия Венгрии для вступления Украины в ЕС и НАТО.

Также "Комментарии" писали об угрозах Орбана, в которых он назвал Украину страной, представляющей угрозу для Венгрии.



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