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У ЕС подтвердили наличие "плана Б" по санкциях к РФ: о чем идет речь

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что есть "план Б" для сохранения санкций против РФ в случае венгерского вето

1 мая 2025, 07:51 comments1888
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Кравцев Сергей

Европейский Союз уже сейчас наработал план действий в случае того, если США оставят "мирные усилия" по Украине и возникнет необходимость поддержать санкционный режим против России. Об этом в интервью "Financial Times" рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

У ЕС подтвердили наличие "плана Б" по санкциях к РФ: о чем идет речь

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС признала, что в некоторых столицах ЕС ведутся дискуссии о том, следует ли брать пример с администрации Дональда Трампа, если она выйдет из "мирных переговоров" по войне против Украины и перезагрузит отношения с РФ.

"Очевидно, что такие дискуссии ведутся в некоторых государствах-членах и, возможно, есть надежда, что нам больше не придется поддерживать (Украину – ред.)", – сказала топ-дипломат ЕС.

При этом она уточнила, что это еще и ложная надежда, потому что, если посмотреть на Россию, которая инвестирует более 9% своего ВВП в военную сферу, то она захочет снова это использовать.

По словам Каллас, в Евросоюзе согласован "план Б" для сохранения экономического давления на путинский режим, если правительство Орбана заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле.

В то же время еврочиновница подчеркнула, что Брюссель все еще сосредоточен на том, чтобы все государства-члены придерживались единой позиции.

"План Б" также есть, но мы должны работать над „планом А", потому что иначе вы сосредоточитесь на „плане Б", и тогда он будет реализован", – отметила Каллас.

Глава дипломатии Евросоюза добавила, что сейчас продолжаются переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы обеспечить сохранение режима санкций против России.

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Источник: https://www.ft.com/content/1f4ba00b-9e90-4c9b-be6b-e57efaf1e9d5
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