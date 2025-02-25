У ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ

Процесс возможного изъятия замороженных российских активов продолжается, но отсутствует поддержка этой инициативы со стороны всех членов ЕС, поэтому говорить о конкретных сроках еще рано, заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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"Для этого нужна поддержка со стороны каждой страны. И пока мы ее не имеем", — сказала она.

Таким образом, Каллас ответила на вопрос о комментариях министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, ранее отмечавшего, что вопрос конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины должен быть решен до марта. В то же время, главный дипломат ЕС отметила, что не чувствует оптимизма относительно возможности достижения согласия по этому вопросу уже в марте.

В то же время она подчеркнула, что во время заседания Совета по иностранным делам одна страна, которая раньше была против такой инициативы, решила поддержать ее.

Глава европейской дипломатии добавила, что все в конечном счете соглашаются с тем, что не европейские налогоплательщики, а Россия должна нести ответственность за разрушение Украины.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что конфискация замороженных российских активов недопустима, поскольку это противоречит международному праву. По его словам, эти активы могут стать частью переговоров по завершении войны, поскольку Россия как агрессор должна понести ответственность.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине продолжается борьба с российскими активами, финансировавшимися государством-агрессором. Высший антикоррупционный суд принял решение в пользу государства, национализировав активы подсанкционного российского олигарха в 29 миллионов долларов.