logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС У ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

У ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ

Главный дипломат ЕС отметила, что не чувствует оптимизма по поводу возможности достижения согласия по этому вопросу уже в марте.

сегодня, 11:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Процесс возможного изъятия замороженных российских активов продолжается, но отсутствует поддержка этой инициативы со стороны всех членов ЕС, поэтому говорить о конкретных сроках еще рано, заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

У ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ

Фото: из открытых источников

"Для этого нужна поддержка со стороны каждой страны. И пока мы ее не имеем", — сказала она. 

Таким образом, Каллас ответила на вопрос о комментариях министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, ранее отмечавшего, что вопрос конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины должен быть решен до марта. В то же время, главный дипломат ЕС отметила, что не чувствует оптимизма относительно возможности достижения согласия по этому вопросу уже в марте.

В то же время она подчеркнула, что во время заседания Совета по иностранным делам одна страна, которая раньше была против такой инициативы, решила поддержать ее.

Глава европейской дипломатии добавила, что все в конечном счете соглашаются с тем, что не европейские налогоплательщики, а Россия должна нести ответственность за разрушение Украины.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что конфискация замороженных российских активов недопустима, поскольку это противоречит международному праву. По его словам, эти активы могут стать частью переговоров по завершении войны, поскольку Россия как агрессор должна понести ответственность.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине продолжается борьба с российскими активами, финансировавшимися государством-агрессором. Высший антикоррупционный суд принял решение в пользу государства, национализировав активы подсанкционного российского олигарха в 29 миллионов долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-267344
Теги:

Новости

Все новости