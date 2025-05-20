У Европы окончательно лопнуло терпение: Трампа предупредили о решительном шаге

Лидеры европейских стран предупредили Соединенные Штаты о планах существенно усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, написав о позиции Европы в своем сообщении на платформе X.

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"Европа и США действуют сообща: мы твердо поддерживаем Украину на пути к прекращению боевых действий. В рамках этого Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России", — отметил Мерц.

По словам канцлера, такая позиция была озвучена в ходе телефонного разговора лидеров ЕС с президентом США Дональдом Трампом. Контакт состоялся после отдельных бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись 19 мая.

В своих публичных комментариях Трамп назвал разговор с Путиным "откровенным и очень продуктивным", отметив, что Россия демонстрирует готовность к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. В то же время, российский правитель якобы выразил желание работать над меморандумом, который мог бы стать основой для будущего мирного договора.

В то же время в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп выразил уверенность, что обе стороны стремятся к прекращению войны. Он также заявил, что в ближайшие недели оценит готовность Киева к переговорному процессу.

Портал "Комментарии" уже писал, что 16 мая в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и Российской Федерации. Несмотря на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о намерениях сторон снова встретиться, продолжение диалога может состояться не скоро, заявил в комментарии DW военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.