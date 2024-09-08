У Орбана есть новые «миротворческие инициативы»: когда они будут обнародованы

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Ткачик Олеся
Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что его так называемая "миротворческая миссия", над которой он работал в течение всего лета, еще не завершена. Более того, он пообещал скоро показать "новые убедительные инициативы".
Виктор Орбан
В частности, Орбан напомнил, что после своих поездок в Украину и Россию направил лидерам Европейского Союза свой так называемый "мирный план".
Кроме того, Орбан отметил, что его "миротворческая миссия" все еще не завершена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вся так называемая миротворческая Орбана заключается в немедленном прекращении боевых действий по линии столкновения. Он никогда не говорил о возвращении Украине территорий, которые оккупировала Россия.
Впрочем, как известно, в ЕС не воспринимают так называемые миротворческие инициативы Орбана и не видят ни его, ни Венгрию среди посредников в урегулировании военного конфликта в Украине. Европейцы считают , что эффективными посредниками могли стать Индия и Китай. Но проблема в том, что Индия не хочет быть таким посредником, а Китай не нейтральной страной и выступает на стороне России. Кроме того, обе страны активно закупают у РФ энергоносители и сомнительно, что они решат отказаться от этого.
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