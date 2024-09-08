У Орбана есть новые «миротворческие инициативы»: когда они будут обнародованы

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что его так называемая "миротворческая миссия", над которой он работал в течение всего лета, еще не завершена. Более того, он пообещал скоро показать "новые убедительные инициативы".

Виктор Орбан

В частности, Орбан напомнил, что после своих поездок в Украину и Россию направил лидерам Европейского Союза свой так называемый "мирный план".

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда", – считает он.

Кроме того, Орбан отметил, что его "миротворческая миссия" все еще не завершена.

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим", – добавил Орбан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вся так называемая миротворческая Орбана заключается в немедленном прекращении боевых действий по линии столкновения. Он никогда не говорил о возвращении Украине территорий, которые оккупировала Россия.

Впрочем, как известно, в ЕС не воспринимают так называемые миротворческие инициативы Орбана и не видят ни его, ни Венгрию среди посредников в урегулировании военного конфликта в Украине. Европейцы считают , что эффективными посредниками могли стать Индия и Китай. Но проблема в том, что Индия не хочет быть таким посредником, а Китай не нейтральной страной и выступает на стороне России. Кроме того, обе страны активно закупают у РФ энергоносители и сомнительно, что они решат отказаться от этого.



