У Орбана не разрешили ЕС нанести сокрушительный удар по доходам Путина: что произошло

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что Будапешт ветировал официальное заключение Совета Европейского Союза по вопросам энергетики. Документ предусматривал призыв в Европейскую комиссию продолжать работу над планом полного запрета импорта нефти и газа из России. Соответствующее заявление Сиярто обнародовал на своей странице в соцсети Х.

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"Венгрия наложила вето на проект выводов энергетического Совета ЕС, в котором говорилось о необходимости усиления мер против российских энергоносителей, в частности, инициативу по введению полного запрета на газ и нефть из РФ", — подчеркнул глава венгерского МИД.

По мнению Сиярто, предложенные Еврокомиссией инициативы подрывают основы энергетической безопасности Венгрии и посягают на ее суверенное право самостоятельно определять собственную энергетическую политику. Он подчеркнул, что в соответствии с действующим европейским законодательством сфера энергетики относится к национальной компетенции каждого государства-члена, поэтому Брюссель не имеет права навязывать централизованные решения по этому вопросу.

Кроме того, Сиярто отметил, что на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке целесообразно вообще не поднимать эту тему на уровне ЕС, поскольку любые дополнительные ограничения могут повлечь за собой серьезные риски для стабильности энергоснабжения в регионе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одним из эффективных способов давления на Россию являются более жесткие экономические санкции. Он, в частности, заявил, что будущий президент США Дональд Трамп мог бы повлиять на ситуацию, добившись снижения цен на российскую нефть до $30 за баррель, что ударит по финансированию агрессии со стороны РФ.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором показаны венгры в роли воинов. Этим видео он призвал отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Telex со ссылкой на Facebook-страницу политика.