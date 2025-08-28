У Орбана поразили новым заявлением о членстве Украины в ЕС: что произошло

Правительство Венгрии не исключает изменений в своем неприязненном отношении к переговорам Украины с ЕС, однако ожидает конкретных шагов с украинской стороны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр после встречи в Будапеште с вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой, сообщает Европейская правда.

Фото: из открытых источников

Мадяр уточнил, что стороны обсудили основания венгерской позиции, сдерживающие поддержку Украины на пути в Евросоюз — особое внимание было уделено положению закарпатских венгров.

"Вицепремьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого — совместно найти решения по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны наконец-то ожидаем реальных шагов", — отметил он.

При этом венгерское чиновник предостерег, чтобы новые гарантии со стороны Киева не стали очередными пустыми обещаниями.

"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы преградить даже реки больше Дуная", — написал Мадяр на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Качка посетил Венгрию, где обсуждал такие ключевые темы, как вступление Украины в ЕС, защита прав национальных меньшинств и ситуация в регионе. Он также осмотрел украинские школы в Будапеште и провел переговоры с министром – сайтом по делам ЕС Яношем Бокой и министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

